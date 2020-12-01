İlçe Halk Kütüphanesi’nde yeni uygulamalar hayata geçti

Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi, envanterine kayıtlı 47 bin 170 adet kitapla pandemi sürecinde HES konu uygulaması ile hizmet vermeye devam ediyor.

Özellikle pandemi döneminde vatandaşların kütüphaneye ulaşımını kolaylaştırmak için bazı hizmetlerin aktif olarak devam ettiği ifade edildi. Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan bu hizmetler sayesinde e-Devlet kapısı veya ‘kütüphanem cepte’ uygulaması üzerinden kütüphaneye kayıtlı tüm kitapların rahatlıkla görülebileceği kaydedildi. Böylece okurun kütüphaneye gitmeden aradığı kitabın varlığını sorgulayabildiği belirtildi. Bu sayede hem zaman kaybının önüne geçildiği hem de işleyişin daha modernize bir şekilde sürdürüldüğü açıklandı.

“Okunulan kitaplar kütüphaneye bağışlanabilir”

Yine pandemi döneminde evlerinde daha fazla zaman geçiren vatandaşların satın aldığı kitapları okuduktan sonra bağışlamak isterlerse kütüphaneye bağışlayabilecekleri hatırlatıldı.

