YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İlçe halkı balkonlardan hep birlikte şarkı söyledi

İlçe halkı balkonlardan hep birlikte şarkı söyledi

İZMİR HABERLERİ  | 12.04.2020 22:46 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde belediyenin, hep birlikte şarkı söyleme çağrısına katılan çok sayıda vatandaş, balkon ve pencelere çıkarak hoparlörlerden çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına eşlik etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde balkon ve pencerelere çıkan çok sayıda vatandaş, hoparlörlerden çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına eşlik etti.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçede belediyenin sosyal medya hesaplarından hep birlikte şarkı söyleme çağrısı yapıldı.

Yapılan paylaşımda, "Haydi Tire. Bu akşam bayraklarımızla balkonlarda ve camlardayız. Tire Belediyesi İlan Bürosu'ndan 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısı çalacak. Şarkıya bayraklarımızla eşlik edeceğiz." mesajı paylaşıldı.

Çağrıya yanıt veren çok sayıda vatandaş 20.30'da balkon ve pencerelere çıktı.

Ellerinde Türk bayrağı bulunan vatandaşlar, hoparlörlerden çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındıLüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
Anahtar Kelimeler:
Balkon bir başkadır benim memleketim şarkı Tire Türk Bayrağı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Samsun'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı

Samsun'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Sakarya'da belediye ekiplerinden doğum günü ve evlilik yıl dönümü sürprizi

Sakarya'da belediye ekiplerinden doğum günü ve evlilik yıl dönümü sürprizi

Eskişehir'de evi yanan sağlık çalışanına Ahbap Derneği yardım eli uzattı

Eskişehir'de evi yanan sağlık çalışanına Ahbap Derneği yardım eli uzattı

Manisa İtfaiyesinden kuş kurtarma operasyonları

Manisa İtfaiyesinden kuş kurtarma operasyonları

İzmir Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:52
Yatsı
21:12

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Martım Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Rey Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

Özgür Yıldırım: "Öğretmenlere değer vermeyen hiç bir toplumun geleceği yoktur"

Özgür Yıldırım: "Öğretmenlere değer vermeyen hiç bir toplumun geleceği yoktur"

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.