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İlçe halkının Ramazan ayını kutladı

BİLECİK HABERLERİ  | 25.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçede cadde ve sokakları tek tek gezerek, ilçe halkının Ramazan ayını kutladı.Suer, Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların evlerine giderek, sosyal mesafe çerçevesinde Ramazan ayını kutladı.

İlçe halkının Ramazan ayını kutladı

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçede cadde ve sokakları tek tek gezerek, ilçe halkının Ramazan ayını kutladı.
Suer, Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların evlerine giderek, sosyal mesafe çerçevesinde Ramazan ayını kutladı. Burada yaşlıların hal ve hatırlarını soran Suer, "Mübarek Ramazan ayına bizleri kavuşturan yüce Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Bu mübarek ayın ilk gününde Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımla ile birlikte, hemşehrilerimizi ve ilçe esnafımızı ziyaret ederek Ramazan-ı şeriflerini kutladık. Bu Ramazan ayında kıymetli hemşehrilerimizle yan yana iftar yapamasak ta, kalplerimizdeki sevgi ve muhabbetimiz ile her zaman yanlarındayız" dedi.

İlçe halkının Ramazan ayını kutladı

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Itır Eczanesi
Bozuyuk
Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
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