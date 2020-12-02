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İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan İstiklal Caddesi kararı: 7 bin kişi bulunabilecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.12.2020 14:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının yeni korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede yer alan, cadde ve meydanlara kişi sınırı getirebilme uygulaması İstiklal Caddesi’nde de hayata geçirilecek.

İçişleri Bakanlığının yeni korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede yer alan, cadde ve meydanlara kişi sınırı getirebilme uygulaması İstiklal Caddesi’nde de hayata geçirilecek. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar doğrultusunda İstiklal Caddesi’nde yarından itibaren en fazla 7 bin kişi bulunabilecek.
Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu dün Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında toplanarak bir dizi önlem aldı. Alınan kararlar doğrultusunda insan yoğunluğunun çok fazla olduğu İstiklal Caddesi’ne yarından itibaren aynı anda her 3 metrekareye 1 kişi olmak üzere toplamda 7 bin kişi bulunabilecek. Zabıta ekipleri cadde üzerinde gerekli çoğunluğun bulunduğunu gözlemlediği anda girişleri durduracak. Cadde ortasında bulunan tramvay yolunun sağı ve solu gidiş geliş olarak ikiye ayrılacak. Bu şekilde vatandaşların yüz yüze gelmesinin önüne geçilecek.

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