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İlçe Jandarma Komutanı Görmez göreve başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Yüzbaşı Yaşar Görmez göreve başladı.Hakkari Çukurça İlçe Jandarma Komutanı iken, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Yüzbaşı Yaşar Görmez, ilçenin huzur ve güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için çalışacaklarını söyledi.Isparta doğumlu Yaşar Görmez, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yaptıktan sonra Alaçam İlçe Jandarma komutanlığı görevine tayin oldu.

İlçe Jandarma Komutanı Görmez göreve başladı

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Yüzbaşı Yaşar Görmez göreve başladı.
Hakkari Çukurça İlçe Jandarma Komutanı iken, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Yüzbaşı Yaşar Görmez, ilçenin huzur ve güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için çalışacaklarını söyledi.
Isparta doğumlu Yaşar Görmez, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yaptıktan sonra Alaçam İlçe Jandarma komutanlığı görevine tayin oldu. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Yüzbaşı Yaşar Görmez evli ve 2 çocuk babası.

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