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İlçe merkezindeki fırınlar dezenfekte edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde mahalle halkının sıklıkla kullandığı ekmek fırınları Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Halkımız son dönemde köy ekmeği tüketimine ağırlık veriyor.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde mahalle halkının sıklıkla kullandığı ekmek fırınları Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Halkımız son dönemde köy ekmeği tüketimine ağırlık veriyor. Bizler bu durumu göz önünde bulundurarak tüm mahallelerimizdeki fırınlarımıza dezenfekte çalışması yaptık. Ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren, mermer ve teksitil fabrikalarının, korona virüse karşı dezenfekte işlemleri yapılmaya devam ediliyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

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