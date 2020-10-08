İlçe merkezindeki söğüt ve kavak ağaçları kesilecek

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde söğüt ve kavak ağaçlarında bulunan polenlerin, astım ve bronşit olan hastaları etkilediği için kesilmesi kararı alındığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçe merkezimizde bulunan söğüt ve kavak ağaçlarından oluşan polen ve pamukçukların astım ve bronşit hastası olan vatandaşlarımızın sağlığını etkiediği görülmüştür. Ayrıca dünya genelinde salgın haline dönüşen Korona virüs (Covid-19) salgınının hızlı yayılmasından dolayı, Belediye Meclisimizin almış olduğu kararı gereğince, söğüt ve kavak ağaçlarının sahipleri tarafından kesilmeleri gerekmektedir. Kesilen ağaçların yerine sağlığa zararsız ağaç dikimi yapılacaktır’’ ifadelerini kullandı.

