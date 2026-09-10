Türkan Şoray yine hayran bıraktı: Son noktayı koydu!

Sosyal medyanın popüler akımlarından biri olan 80’ler akımı sosyal medyada renkli paylaşımların birbiri ardına gelmesine neden oldu. Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray da kendi fotoğrafını paylaşarak akıma katıldı. Usta sanatçının fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi.

YAPAY ZEKA İLE 80'LERE DÖNÜYORLAR

Sosyal medyada dönem dönem milyonlarca kişinin dahil olduğu akımlara bir yenisi eklendi. Son günlerde özellikle Instagram‘da yayılan 80’ler akımında kullanıcılar günümüzde çekilen fotoğraflarını yapay zeka aracılığıyla dönemin estetiğine uygun hale getiriyor. Ortaya çıkan karelerde 1980’li yıllarla özdeşleşen saç modellerinden kıyafetlere, makyajdan fotoğraf dokusuna kadar birçok ayrıntı yeniden oluşturuluyor.

Akımın öne çıkan detayları arasında kabarık saçlar, vatkalı ceketler ve dönemin makyaj tarzı yer alıyor.

TÜRKAN ŞORAY GERÇEK FOTOĞRAFIYLA AKIMA KATILDI

Yeşilçam’da imza attığı çok sayıda filmle Türk halkının gönlünde yer eden Türkan Şoray da sosyal medyayı etkisi altına alan 80’ler akımına kayıtsız kalmadı. Yeşilçam’ın usta ismi akıma o yıllarda çekilmiş kendi fotoğrafı ile katılmayı tercih etti.

“AKIMIN GERÇEK SAHİBİ”

Şoray’ın paylaşımının ardından ünlü sanatçıya çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Takipçileri fotoğrafın altına“Akımın gerçek sahibi”, “Sultan son noktayı koydu” ve “Her çağın ötesinde” gibi yorumlarda bulundu.