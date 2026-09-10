SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

İşte İsmail Kartal'a su şişesi atıldığı an! Başsavcılık harekete geçti, şahıs gözaltına alındı

Fenerbahçe kulübü, sahasında oynadığı Roma maçında saha kenarında bulunan teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atma eylemi gerçekleştiren şahsın kimliğinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edildiğini duyurdu. Diğer yandan deneyimli teknik adama su şişesi fırlatılma anı kameralara yansıdı.

İşte İsmail Kartal'a su şişesi atıldığı an! Başsavcılık harekete geçti, şahıs gözaltına alındı
Mustafa Fidan

İstanbul'da Fenerbahçe-Roma arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribünlerden Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'a su şişesi fırlatılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fenerbahçe kulübünün resmi hesabından yapılan açıklamada su şişesi atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliğinin tespit edildiği aktarıldı.

İşte İsmail Kartal a su şişesi atıldığı an! Başsavcılık harekete geçti, şahıs gözaltına alındı 1

TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL'A SU ŞİŞESİ FIRLATILDI! O ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Teknik Direktör İsmail Kartal'a sus şişesi fırlatıldığı anlar kameralara an be an yansıdı. Saha kenarında bulunan İsmail Kartal'a atılan su şişesinin deneyimli hocanın kafasına geldiği görüldü.

İşte İsmail Kartal a su şişesi atıldığı an! Başsavcılık harekete geçti, şahıs gözaltına alındı 2

ŞİŞENİN ATILDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Aspor muhabiri Erdem Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Kartal'a su şişesi atıldığı anların videosuna yer verdi. Akbaş, şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

İşte İsmail Kartal a su şişesi atıldığı an! Başsavcılık harekete geçti, şahıs gözaltına alındı 3

SEYİRDEN MEN CEZASI UYGULANDI

Fenerbahçe-Roma futbol müsabakasında Teknik Direktör İsmail Kartal’ın kafasına su şişesi atan taraftar gözaltına alındı. Şüpheli Kaan A.’ya, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılarak, seyirden men cezası uygulanarak 1 yıl imza atma yükümlülüğü cezası verildi.

FENERBAHÇE'DEN OLAYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şampiyonlar Ligi’nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır.

Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Archie Brown şoke oldu! İsmail Kartal'ın istifasını böyle öğrendiArchie Brown şoke oldu! İsmail Kartal'ın istifasını böyle öğrendi
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'ın istifasının ardından açıklamaAziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'ın istifasının ardından açıklama
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Roma fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.