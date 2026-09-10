İşte İsmail Kartal'a su şişesi atıldığı an! Başsavcılık harekete geçti, şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da Fenerbahçe-Roma arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribünlerden Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'a su şişesi fırlatılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fenerbahçe kulübünün resmi hesabından yapılan açıklamada su şişesi atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliğinin tespit edildiği aktarıldı.
Teknik Direktör İsmail Kartal'a sus şişesi fırlatıldığı anlar kameralara an be an yansıdı. Saha kenarında bulunan İsmail Kartal'a atılan su şişesinin deneyimli hocanın kafasına geldiği görüldü.
Aspor muhabiri Erdem Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Kartal'a su şişesi atıldığı anların videosuna yer verdi. Akbaş, şahsın gözaltına alındığını bildirdi.
Fenerbahçe-Roma futbol müsabakasında Teknik Direktör İsmail Kartal’ın kafasına su şişesi atan taraftar gözaltına alındı. Şüpheli Kaan A.’ya, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılarak, seyirden men cezası uygulanarak 1 yıl imza atma yükümlülüğü cezası verildi.
Yaşanan olayın ardından Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Şampiyonlar Ligi’nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır.
Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Kamuoyuna Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 10, 2026
Şampiyonlar Ligi’nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi… pic.twitter.com/nSwP44qbXa
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