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İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu toplantısı yapıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.İlçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında 2019-2020 eğitim öğretim birinci yarıyıl değerlendirmesi ile ikinci yarıyılda yapılması planlanan değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu toplantısı yapıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.
İlçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında 2019-2020 eğitim öğretim birinci yarıyıl değerlendirmesi ile ikinci yarıyılda yapılması planlanan değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gün, “Depremle yaşayan bir il olarak Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun. Okullarımız ikinci eğitim öğretim dönemine başladıktan sonra il genelinde deprem bölgesi için valiliğimiz koordinesinde yardım kampanyası başlatılacaktır" dedi.
Toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının değerlendirmesi ile ikinci yarıyıl hedefleri, stratejik planlarda belirlenen okul hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve yılsonu okul karnesi, 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip insan yetiştirmede sorumluluk üstlenen eğitimcilerimizin gelişiminin önemi, okulların sosyal-sportif, fiziki, eğitim-öğretim ve finansal yapılarının güçlendirilmesi ve can kardeşliği çalışmaları, destekleme yetiştirme kursları ve sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik başarı halkaları projesi ve öğrenci rehberlik hizmetlerinin önemi, taşımalı eğitim hizmetleri, yemek ve taşımanın başarılı bir şekilde yapılması, okullarda pansiyon hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi, tasarım beceri atölyelerinin okul imkânları ile kurulması, okul bazlı projeler ve kitap okuma çalışmalarının önemiyle ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu toplantısı yapıldı

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