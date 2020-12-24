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İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş okullara ziyarette bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.12.2020 09:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin moral motivasyonunu yükseltmek için okul ziyaretlerinde bulundu.İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, okullarda yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla Hacılar İlkokulu, Karakoç İlkokulu, Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çömlekçi İlkokulu, Kışla Ortaokulu ve Çayır İlkokulu-Ortaokulu’ nu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş okullara ziyarette bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin moral motivasyonunu yükseltmek için okul ziyaretlerinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, okullarda yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla Hacılar İlkokulu, Karakoç İlkokulu, Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çömlekçi İlkokulu, Kışla Ortaokulu ve Çayır İlkokulu-Ortaokulu’ nu ziyaret etti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla başlatılan "Okulum Temiz" belgelendirme programına başvuran ve belge almaya hak kazanan okullara belgeleri takdim edildi. Okul Müdürlerinden yapılan çalışmalar ve okul hakkında bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş okullara ziyarette bulundu

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