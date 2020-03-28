YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. İlçe Milli Eğitim personeli promosyon ihalesi tamamlandı

İlçe Milli Eğitim personeli promosyon ihalesi tamamlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.03.2020 11:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin ’Maaş Promosyon İhalesi’ Çaycuma Öğretmenevinde gerçekleşti.’Maaş Promosyon İhalesi’ne 6 bankanın temsilcisi katıldı.

İlçe Milli Eğitim personeli promosyon ihalesi tamamlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin ’Maaş Promosyon İhalesi’ Çaycuma Öğretmenevinde gerçekleşti.
’Maaş Promosyon İhalesi’ne 6 bankanın temsilcisi katıldı. İhale süreci sonunda ortaya çıkan tablo personelle paylaşılarak yüzde 60’ tan fazlasının tercihi doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Promosyon İhalesi Komisyonunun oy birliği ile almış olduğu kararla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli Promosyon İhalesini 3 yıllığına kişi başı 3.150.00 TL maaş promosyonu parasını peşin ödemeyi taahhüt eden Ziraat Bankası kazandı. İhaleyi kazanan Ziraat Bankası Çaycuma Şubesi ile Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2020 ve 2023 tarihleri arasını kapsayan 3 yıllık protokol imzalandı. Protokole Ziraat Bankası adına Çaycuma Ziraat Bankası Müdürü Serdar Akyol, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına ise İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş imza attı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, “Protokol gereği maaş promosyonu parası 3.150.00 TL, 15 ile 30 Haziran arası Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin hesaplarına yatırılacaktır. İhale sonucu personelimize, ilçemize ve Ziraat Bankası ailesine hayırlı olsun. İhaleye katılan bankalardan Çaycuma Ziraat Bankası Şube Müdürü Serdar Akyol ve personeli başta olmak üzere tüm bankaların müdürlerine ve personeline şahsım ve camiam adına teşekkür ederim. Ayrıca ihale sürecinde emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Muharrem Yol ve personeline, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Promosyon İhalesi Komisyonunda görev alan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak’a, Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Müdürü İlker Okumuş’a ve Yetkili Sendika Temsilcisi Tarık Arslan’a şahsım ve eğitim camiası adına çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Arçelik'ten 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışı

Arçelik'ten 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışı

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Zonguldak Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:36
Öğle
13:03
İkindi
16:33
Akşam
19:20
Yatsı
20:42

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Aslıyıldız Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zonguldak’ı Samsun il müsabakalarında temsil edecekler

Zonguldak’ı Samsun il müsabakalarında temsil edecekler

Alaplı'da Gübre Ve Mazot Desteği Uyarısı

Alaplı'da Gübre Ve Mazot Desteği Uyarısı

Kdz. Ereğli Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Eğitim

Kdz. Ereğli Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Eğitim

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.