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İlçe Müftüleri Aralık 2020 toplantısı Üzümlü’de gerçekleştirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.12.2020 13:12 | Son Güncelleme

Erzincan İl Müftülüğünce İlçe Müftüleri Aralık 2020 toplantısı Üzümlü ilçesinde gerçekleştirildi.İl Müftüsü Burhan Çakır başkanlığında toplanan ilçe müftüleri; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Süreli Yayınlar” ile ilgili yazısını, abonelik çalışmaları hususunu, Cami odaklı Din Hizmetleri Bilgi Formu düzenlemesini, Kur’an kurslarındaki uzaktan eğitim konusunu, Covid-19 kapsamında alınan ve alınması gereken tedbirleri, yazılı ve görsel basın, yayın organlarının toplumun geniş kitlelerine ulaştırılması adına yapılması gereken çalışmaları, Diyanet TV ve radyoları, Diyanet Çocuk ve Youtube kanallarının duyurulması ve izlenmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması konusunda istişarelerde bulundu.

İlçe Müftüleri Aralık 2020 toplantısı Üzümlü’de gerçekleştirildi

Erzincan İl Müftülüğünce İlçe Müftüleri Aralık 2020 toplantısı Üzümlü ilçesinde gerçekleştirildi.
İl Müftüsü Burhan Çakır başkanlığında toplanan ilçe müftüleri; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Süreli Yayınlar” ile ilgili yazısını, abonelik çalışmaları hususunu, Cami odaklı Din Hizmetleri Bilgi Formu düzenlemesini, Kur’an kurslarındaki uzaktan eğitim konusunu, Covid-19 kapsamında alınan ve alınması gereken tedbirleri, yazılı ve görsel basın, yayın organlarının toplumun geniş kitlelerine ulaştırılması adına yapılması gereken çalışmaları, Diyanet TV ve radyoları, Diyanet Çocuk ve Youtube kanallarının duyurulması ve izlenmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması konusunda istişarelerde bulundu.

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