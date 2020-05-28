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İlçe müftüleri bir araya geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 28.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Bilecik’te her ay düzenli bir şekilde yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı bu ayda sosyal mesafe kuruluna uygun olarak yapıldı.Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun Başkanlığında yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuruluna uygun olarak İl Müftülüğü makamında yapıldı.

İlçe müftüleri bir araya geldi

Bilecik’te her ay düzenli bir şekilde yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı bu ayda sosyal mesafe kuruluna uygun olarak yapıldı.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun Başkanlığında yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuruluna uygun olarak İl Müftülüğü makamında yapıldı. Toplantıya İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, İlçe müftüleri ve şube müdürleri katılırken, toplantıda Cuma Namazı kılınacak camilerde alınacak tedbirler hakkında görüşüldü.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
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