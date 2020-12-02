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İlçe otogarı açılışa hazırlanıyor

VAN HABERLERİ  | 02.12.2020 14:02 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yapımına başlanan ilçe otogarında sona gelindi.Van’da kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için Büyükşehir Belediyesi kuzey ilçelerini kapsayan ilçe otogarını büyük ölçüde tamamladı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yapımına başlanan ilçe otogarında sona gelindi.
Van’da kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için Büyükşehir Belediyesi kuzey ilçelerini kapsayan ilçe otogarını büyük ölçüde tamamladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapımında sona gelinen ilçe otogarında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde görmek için otogara giden Vali Bilmez, yapılan çalışmaları izledi. Açılış için gün sayan ilçe otogarı ile ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş’ten bilgi aldı. Hizmet binalarını gezen Vali Bilmez, otogar esnafıyla da sohbet etti.

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