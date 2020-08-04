İlçe protokolü tam kadro sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Kütahya’nın Emet ilçesinde aralıksız olarak Korona virüs (Covid-19) mücadelesi veren Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarını, ilçe protokolü tam kadro ziyaret etti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Dün cephelerimizde çocuk, genç, yaşlı demeden hep birlikte düşmanla mücadele veriliyordu. Bugün ise tüm dünyada olduğu gibi gözle görülemeyen bir virüsle savaşımız sürüyor. Bu savaşta cephenin en önünde sağlık çalışanlarımız var. Fedakarca 24 saat, halkımızın sağlığı için hastalıkla mücadele veriyorlar. Bizlerde halk olarak sağlık ordumuzun arkasında olduğumuzu göstermek için Kaymakam Hasan Çiçek önderliğinde hastane personelimizi tüm ilçe protokolü olarak sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik ve onlara şükranlarımızı sunduk. Rabbim onlardan razı olsun’’ ifadelerini kullandı.

