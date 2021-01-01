İlçe protokolü yeni yıla ziyaretlerle girdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve ilçe protokolü yılbaşı gecesi mesaide olan güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıla ziyaretlerle girdi.

Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Emniyet Müdürü Soner Duran yılbaşı gecesinde kentin çeşitli noktalarında görev yapan Emniyet güçleri, zabıta ve sağlık görevlilerini ziyaret ederek yeni yıla görevlerinin başında giren personele moral ziyaretinde bulundu. Bandırma ilçe girişlerinde görev yapan Emniyet güçlerini ziyaret eden Kaymakam Yazar ve protokol üyeleri daha sonra Bandırma Devlet Hastanesi’ni ve Cumhuriyet Meydanındaki Zabıta Noktasını ziyaret etti. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Tolga Tosun görevinin başındaki personele çikolata ikramında bulundu.

