YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. İlçe protokolü yeni yıla ziyaretlerle girdi

İlçe protokolü yeni yıla ziyaretlerle girdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.01.2021 13:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve ilçe protokolü yılbaşı gecesi mesaide olan güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıla ziyaretlerle girdi.Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Emniyet Müdürü Soner Duran yılbaşı gecesinde kentin çeşitli noktalarında görev yapan Emniyet güçleri, zabıta ve sağlık görevlilerini ziyaret ederek yeni yıla görevlerinin başında giren personele moral ziyaretinde bulundu.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve ilçe protokolü yılbaşı gecesi mesaide olan güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıla ziyaretlerle girdi.
Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Emniyet Müdürü Soner Duran yılbaşı gecesinde kentin çeşitli noktalarında görev yapan Emniyet güçleri, zabıta ve sağlık görevlilerini ziyaret ederek yeni yıla görevlerinin başında giren personele moral ziyaretinde bulundu. Bandırma ilçe girişlerinde görev yapan Emniyet güçlerini ziyaret eden Kaymakam Yazar ve protokol üyeleri daha sonra Bandırma Devlet Hastanesi’ni ve Cumhuriyet Meydanındaki Zabıta Noktasını ziyaret etti. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Tolga Tosun görevinin başındaki personele çikolata ikramında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Ocak Cumartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:17
İkindi
15:42
Akşam
18:02
Yatsı
19:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

Seymen Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Cadde Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.