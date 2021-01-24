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İlçelerde içme suyu yatırımları sürüyor

24.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Küresel iklim değişikliği sebebiyle 2019 yılından beri Türkiye genelinde yoğun olarak hissedilen kuraklık, Bursa’nın da içme suyu rezervlerini olumsuz yönde etkilerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan susuzluk sorununa karşı tedbirler alırken, diğer taraftan ilçelerdeki sağlıklı içme suyu yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.Meteoroloji verilerine göre Bursa’da son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa’da beklenen yağışların halen gerçekleşmemiş olması endişe verirken, Büyükşehir Belediyesi hem yer altı su rezervlerinin değerlendirilmesi hem de merkezde olduğu gibi ilçelerde de sağlıklı içme suyu teminiyle ilgili çalışmalara devam ediyor.

Küresel iklim değişikliği sebebiyle 2019 yılından beri Türkiye genelinde yoğun olarak hissedilen kuraklık, Bursa’nın da içme suyu rezervlerini olumsuz yönde etkilerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan susuzluk sorununa karşı tedbirler alırken, diğer taraftan ilçelerdeki sağlıklı içme suyu yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Meteoroloji verilerine göre Bursa’da son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa’da beklenen yağışların halen gerçekleşmemiş olması endişe verirken, Büyükşehir Belediyesi hem yer altı su rezervlerinin değerlendirilmesi hem de merkezde olduğu gibi ilçelerde de sağlıklı içme suyu teminiyle ilgili çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilçelerde gerçekleştirdiği su deposu inşaatları temiz suyun güvencesi olmaya devam ediyor. Vatandaşların kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuşması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gemlik ilçesi Haydariye Mahallesi’ndeki 500 metreküplük içme suyu deposunun da inşaatı tamamlandı.
İlçelerde devam eden altyapı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hem Bursa kent merkezi hem de ilçelerimizdeki içme suyu yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. En büyük temennimiz vatandaşlarımızı kaliteli ve kesintisiz içme suyu ile buluşturmak. İşte bu anlamda Gemlik Haydariye’de 500 metreküplük içme suyu deposu inşaatını tamamladık. Yine Orhangazi ilçemizde Çeltikçi, Mahmudiye, Çakırlı, Fındıklı ve Ortaköy Su depolarında çalışmalar devam ediyor. Orhaneli Fadıl ve Görencik su depoları inşaatlarında da çalışmalara başlanmış durumda. Bursa’mızın dört bir yanında vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunabilmek için canla başla çalışıyoruz’’ dedi.
Yeni yapılan su depolarının yanında ihtiyaç görülen bölgelere şebeke hattı rehabilitasyon çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Orhangazi ilçemizin Yeniköy Mahallesi’nde kayıp kaçak oranlarının yüksek olması nedeniyle rehabilitasyon çalışması planladık. Yaklaşık 6 ay süren çalışma ile bölgedeki evsel bağlantıları baştan aşağı yeniledik. Bu sayede hem kayıp kaçak oranlarının aşağıya çektik hem de Yeniköy’ün tamamını daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturduk’’ diye konuştu.

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