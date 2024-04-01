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İlçeleri baraj sularına gömülmüştü, taşındıkları yeni ilçede seçimi CHP kazandı

İHA İHA
01.04.2024 13:58
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj nedeniyle sulara altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerinde yapılan ilk yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi 44 oy farkla belediye başkanlığını kazandı.

İlçeleri baraj sularına gömülmüştü, taşındıkları yeni ilçede seçimi CHP kazandı

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tercihini CHP’den yana kullandı.

22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan barajda sular yükselmeden taşınma işlemi başlamış, kısa sürede vatandaşlar yeni yerleşim yerine taşınmıştı. Yusufeli’nin Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalmasıyla taşındığı yeni yerleşim yerinde ilk kez yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP’li Barış Demirci, ilçe belediye başkanı seçildi. Bu sonuca göre CHP, 56 yıl sonra ilçeyi yeniden kazanmış oldu.

Yerel Seçim 2024


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