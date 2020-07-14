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İlçenin sevilen kaymakamının tayini çıktı

BİLECİK HABERLERİ  | 14.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değişirken, ilçe halkının çok sevdiği Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz’un da tayini çıktı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

İlçenin sevilen kaymakamının tayini çıktı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değişirken, ilçe halkının çok sevdiği Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz’un da tayini çıktı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi. Bu kararnameye göre Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa Gürsu Kaymakamlığına, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Erzurum Yakutiye Kaymakamlığına, Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Kahramanmaraş Andırın Kaymakamlığına, İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Elazığ Baskil Kaymakamlığına, Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, Batman Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. Giresun Çamoluk Kaymakamı Efecan Şahin Gölpazarı Kaymakamlığına, Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal Osmaneli Kaymakamlığına, Ağrı Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer Söğüt Kaymakamlığına atandı. Konya Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ve Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ Bilecik Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

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Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
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