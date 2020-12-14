İleri düzeyde Biyoteknolojik Teşhis Kiti Projesine uluslararası destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve British Council arasındaki iş birliği programı kapsamında Doç. Dr. Seyda Cengiz ile çalışma ekibi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 2551 Newton Programına sunulan "Süt Sığırlarında Antimikrobiyal Dirençli Mastitis ile Mücadele İçin Hızlı Teşhis Kiti Teknolojileri" isimli proje desteklenmeye hak kazandı.

Hazırladıkları projenin desteklenmesinden dolayı ekip olarak memnuniyet duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Seyda Cengiz projede; süt işletmelerinde önemli ekonomik kayıplar oluşturan mastitisin (süt kanallarının tıkanmasından kaynaklı ve genellikle enfeksiyonla seyreden meme inflamasyonu) hızlı ve yerinde teşhisine yönelik ileri düzey biyoteknolojik teşhis kiti geliştirilmesi ve laktasyon dönemindeki hayvanların immun sisteminin özel beslenme programı ile desteklenmesi hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Bu hedef doğrultusunda Atatürk Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen projenin uluslararası bir program kapsamında onay almasının kendisi ve ekibi adına gurur verici olduğunu belirten Cengiz, destek veren herkese teşekkür etti.

“Geliştirilen Her Projenin Destekçisi Olmaya Devam Edeceğiz”

Araştırma ve eğitimde uluslararasılaşmayı kendine hedef edinmiş Atatürk Üniversitesinin, geliştirdiği projeler ve uygulamaya koyduğu birçok başarılı çalışma ile ülke bilimine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “63 yıllık geleneği ve tecrübesiyle hem bölgesine hem de ülkesi ile çevre ülkelere yenilikçi bir bakış açısı kazandırma arzusunda olan Atatürk Üniversitesi, akademisyenlerinin ve öğrencilerinin geliştirdiği her projeye destek olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK 2551 Newton Programına sunulan ve uluslararası alanda desteklenmeye hak kazanan bu projenin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenleri tebrik eden Rektör Çomaklı, proje ekibine başarılar diledi.

Türkiye adına Atatürk Üniversitesinin, Birleşik Krallık adına ise Glasgow Üniversitesinin yürütücülük yapacağı projenin biyoteknolojik çalışmaları Atatürk Üniversitesi Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Seyda Cengiz, Prof. Dr. Armağan Hayırlı ve Dr. Öğr. Üyesi M. Cemal Adıgüzel’den oluşan proje ekibinde ayrıca lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören öğrenciler de bursiyer olarak görev alacak.

