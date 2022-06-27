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İleri teknolojiyle üretilen ham madde, zırhlı araçların dayanıklılığını artıracak

27.06.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki Eti Alüminyum Tesisleri'nde savunma sanayisi için üretilen "özel alümina", kara, hava ve deniz araçlarında kullanılan zırh çeliğine oranla daha yüksek koruma sağlayacak - Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan: - "Özel alümina, çok yüksek sıcaklığa dayanan, 2 bin derecelerde bile erimeyen bir malzeme. Mühimmat içeriye giremeyip dışarıda patlıyor. Suikast silahlarıyla ve zırh delici mermilerle gerçekleştirilen saldırıları da aynı şekilde engelliyor"

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'daki Eti Alüminyum Tesisleri'nde "özel alümina"dan üretilen zırh ham maddesi, kara, hava ve deniz araçlarında kullanılan çelik zırha göre daha yüksek koruma sağlayacak.

Cengiz Holding bünyesindeki Eti Alüminyum, savunma sanayisi için alüminyum oksitten, patlama sönümleyici ve balistik koruma artırıcı zırh ham maddesi geliştirdi.

Tesiste, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen ve yanmazlık özelliğiyle yüksek koruma sağlayan ham maddenin seri üretimine gelecek yıl başlanacak.

Eti Alüminyum'un Genel Müdürü Mehmet Arkan, AA muhabirine, ileri teknolojiyle geliştirdikleri özel alüminyum trihidroksit (ATH) ve özel alümina ile ülkenin stratejik kurumları arasında yer aldıklarını söyledi.

Savunma sanayisinde ham madde temininde zorluklar yaşanabildiğini aktaran Arkan, yerli zırh üretim firmalarından gelen talepler doğrultusunda bu çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

- Yıllık tüketilen 20 bin ton ATH'nin 12 bin tonu bu tesiste üretiliyor

Türkiye'nin yıllık 20 bin ton ATH tüketimi olduğunu vurgulayan Arkan, "Bunun 12 bin tonunu biz üretmeye başladık. Bu yatırımlarımızla, yıllık 50 milyon dolarlık ithalatın 22 milyon dolarını engelledik. Yıl sonunda 30 bin tonluk kapasiteye ulaşacağız. ATH, savunma sanayisinde çok önemli. Yanmazlık özelliği sayesinde yüksek koruma sağlayan bir malzeme. Tankların, gemilerin, denizaltıların, uçakların kablolarında ATH kullanılmak zorunda." diye konuştu.

Geliştirilen yüksek kaliteli ATH'den de "özel alümina" elde ettiklerine değinen Arkan, şöyle devam etti:

"Yüksek ısıyla içindeki su moleküllerini attığımız ATH'yi, alüminyum oksit yani özel alümina haline getiriyoruz. Bunu ağırlıklı olarak metal üretiminde kullanıyoruz. Alüminaya farklı özellikler kazandırarak dünyada fazla üreticisi olmayan savunma sanayisine dönük zırh ham maddesi ürettik. Yaptığımız testler başarıyla sonuçlandı. Önümüzdeki yıl bu ham maddenin seri üretimine başlatıp, zırh üreten şirketlere arz edeceğiz. Savunma sanayisi gelişiyor ve zırhlı araçlarımız dünyanın ilgisini çekiyor. Bunun için uluslararası standartların sağlanması gerekiyor. Biz de bu ham maddeyi üretmeyi başardık."

- 2 bin derecede bile erimiyor

Arkan, Türkiye'nin bu ham maddeyi üretebilen sayılı ülkeler arasına girdiğini bildirdi.

Alüminadan üretilen zırh ham maddesinin çelik zırha göre sağladığı üstünlüğe dikkati çeken Arkan, şunları kaydetti:

"Özel alümina, çok yüksek sıcaklığa dayanan, 2 bin derecelerde bile erimeyen bir malzeme. Bu malzeme çok yüksek sıcaklığa dayandığı için erimiyor ve mühimmat içeriye giremeyip dışarıda patlıyor. Suikast silahlarıyla ve zırh delici mermilerle gerçekleştirilen saldırıları da aynı şekilde engelliyor. Zırhın dayanımını artırıp ekstra koruma sağlıyor. Bu zırh ham maddesiyle üretilecek kompozitler, silahlı kuvvetlerin modernizasyon gerektiren zırhlı araçlarında da kullanılabilecek."

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