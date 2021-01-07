"İleri yaşlarda yaptırılması gereken periyodik kontroller ihmal edilmemeli" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Aile Hekimliği Bölümü'nden Uzman Dr. Gökhan Kotiloğlu, ileri yaşlarda yapılması gereken periyodik kontrollerin ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65 yaş olarak kabul edilen ileri yaş sınırının, 2017'de 80 yaş olarak yeniden belirlendiği hatırlatıldı.

Giderek yaşlanan nüfusun, sağlıklı ve aktif yaş almasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, bu noktada periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılmasının kilit rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Aile Hekimliği Bölümü'nden Uzman Dr. Kotiloğlu, periyodik sağlık kontrollerinin yılda bir kez yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlıklı ve hiçbir şikayeti olmayan bir insanın yaptıracağı düzenli kontroller kapsamında, hekim tarafından ayrıntılı bir öykü alınması ve fizik muayene yapılması, hastanın yaşına, cinsiyetine ve bulgularına göre değişen kan, idrar, dışkı ve görüntüleme tetkiklerinin gerçekleştirilmesi ve kalp sağlığı açısından değerlendirilmesi yer alıyor. Bu tetkikler, yaşa ve cinsiyete göre planlanıyor. Örneğin, 40 yaş altındaki sağlıklı bir kadına kemik yoğunluğu ölçümü yapılmıyor ya da 40 yaş altındaki sağlıklı bir erkeğin PSA düzeyi saptanmıyor."