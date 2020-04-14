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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

ANKARA HABERLERİ  | 14.04.2020 22:09 | Son Güncelleme

Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 980 bini geçti, 125 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 465 binin üzerinde kişi iyileşti

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 980 bini geçtiği, 125 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 465 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCUTürkiye 65.1111.4034.799ABD602.97725.13238.015İtalya162.48821.06737.130İspanya172.54118.05667.504Fransa143.30315.72928.805Birleşik Krallık 93.87312.107 344İran 74.8774.68348.129Belçika 31.1194.1576.868Çin 82.2493.34177.738 Almanya131.1703.27268.200

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