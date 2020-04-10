YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İletişim Başkanlığından sağlık çalışanları için kamu spotu

İletişim Başkanlığından sağlık çalışanları için kamu spotu

ANKARA HABERLERİ  | 10.04.2020 19:19 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığından sağlık çalışanları için kamu spotu

İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadelede sağlık personelinin özverili çalışmalarına ilişkin kamu spotu hazırladı.

"Güneş batıyor diye düşme umutsuzluğun karanlığına. Duyma umutsuzluğun sesini en sevdiklerin uzağında olsa da" sözleriyle başlayan videoda, şu ifadeler yer alıyor:

"İnsan bir kuş gibidir korku ve ümittir kanatları. Sen kanatlanma umutsuzluk ülkesinin semalarına. Sen küsme ümit kanadı kırıldı diye mavi göklere. Düşme karamsarlığın kuyusuna. Sen yalnız değilsin. Senin beyaz önlüklü kahramanların var. Onlar öyle kahramanlar ki umutsuzluk semasına bir güneş gibi doğarlar. Fedakarlıktır, sevgidir, adanmışlıktır o kahramanların adı. Ümitsizliklerden sonra nice ümitler, karanlıklardan sonra nice güneşler vardır. Sana bir çağrı var ümit ülkesinin kahramanlarından. Unutma ümit ülkesinin insanısın sen. Senin beyaz önlüklü kahramanların var."

Video, sağlık çalışanlarının görüntüleri ve "Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla" ifadesiyle son buluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı Kamu Spotu sağlık çalışanları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Kayserispor’da sevindirici haber

Kayserispor’da sevindirici haber

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Ankara Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:11
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Yeni Ayçin Eczanesi
Cankaya
Alibey Eczanesi
Cankaya
İlhan Eczanesi
Yenimahalle
Frezya Eczanesi
Mamak
Bengi Eczanesi
Mamak
Tunalı Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.