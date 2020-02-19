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İletişim Fakültesi diksiyon kursu verecek

MALATYA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:27 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi diksiyon kursu verecek.İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Birimi Radyo Kampüs, 2020 senesi için radyo programcısı olarak yetiştirilmek üzere seçilen 36 adayla ilk genel toplantısını gerçekleştirdi.İki saat süren toplantıyla ilgili bilgi veren İnönü üniversitesi Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr.

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi diksiyon kursu verecek.
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Birimi Radyo Kampüs, 2020 senesi için radyo programcısı olarak yetiştirilmek üzere seçilen 36 adayla ilk genel toplantısını gerçekleştirdi.
İki saat süren toplantıyla ilgili bilgi veren İnönü üniversitesi Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Vefalı Enserov, “Bilindiği gibi daha önce radyo programcısı olarak yetiştirilmek üzere 180 başvuru arasından mülakat yoluyla 36 programcı adayını seçmiştik. İlk başta 25 olarak belirlediğimiz kontenjan sayısını mülakat sonrasında alınan olumlu neticeler doğrultusunda 36’ya çıkardık. Toplantıda adaylara bundan sonraki aşamada alacakları yoğunlaştırılmış özel radyo dersleri, bu derslerin gün ve saatleri gibi konularda bilgi verdik. Ayrıca Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Fırat Gençlik Merkezi’nde verilecek diksiyon kursu hakkında bilgilendirme yaptık. Toplantıda radyocu adaylarına Radyo Kampüs’te program yapar hale gelene dek geçecekleri eğitim aşamalarının yanı sıra, uyulması gereken genel kurallar da hatırlatıldı. Toplantı sonrasında radyonun stüdyo odasına geçerek ilk dersi de yapmış olduk. Adaylar stüdyo ve ses kayıt odalarımızla tanıştılar ve radyo stüdyosundaki teknik ekipmanlar, özellikle kumanda masası hakkında bilgi sahibi oldular” dedi.

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