İletişim Karavanı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, İletişim Karavanı ile Odunpazarı’nı mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Odunpazarını mahalle mahalle gezen İletişim Karavanı, semt pazarlarında, park ve meydanlarda vatandaşlarla buluşuyor. Aynı zamanda gezici kütüphane olarak görev yapacak olan İletişim Karavanı, vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturuyor. Vişnelik Mahallesinde kurulan Çarşamba Pazarı, Adalar ve Kırmızıtoprak Mahallesi’nde kurulan Cuma Pazarı’nda vatandaşlarla biraya gelen İletişim Karavanı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Belediye çalışmaları ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, dilek ve şikayetlerini bildirdi. İletişim Karavanının, belirlenen program kapsamında hergün çeşitli mahallelerde Odunpazarlılar ile bir araya geleceği belirtildi.

