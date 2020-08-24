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İletişimciler uluslararası sempozyumda buluşacak

İZMİR HABERLERİ  | 24.08.2020 10:21 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önde gelen iletişimcileri, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2.

Türkiye’nin önde gelen iletişimcileri, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumunda buluşacak. İEÜ İletişim Fakültesi, İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) ve İletişim Araştırmaları Derneği’nin (İLAD) iş birliğiyle yapılacak sempozyum, 26-28 Ekim 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Bu yıl uluslararası boyuta taşınan 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumunun açılış konuşmalarını, iletişim alanında çalışmalarıyla dikkat çeken Amsterdam Üniversitesinden Prof. Dr. Guda Van Noort, Antwerp Üniversitesinden Prof. Dr. Philippe Meers ve Loughborough Üniversitesinden Dr. Ece Algan yapacak. “Süreklilikler ve kesintiler” temasıyla iletişim çalışmalarında farklı disiplin ve yaklaşımları bir araya getirmeyi amaçlayan sempozyumda, genç iletişimci akademisyenler için uluslararası makale yazımına yönelik oturumlar düzenlenecek. İletişim kanallarında yaşanan değişimler tartışılacak.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, etkinliğin Türkiye’deki tüm iletişim fakültelerinin desteğiyle gerçekleştirileceğini belirterek, “Bu yıl dünya genelinde yaşadığımız Covid-19 salgını nedeniyle sempozyumdan vazgeçmeyerek etkinliğimizi sanal platforma taşıdık. Toplumsal yaşamda ve iletişim teknolojilerindeki sayısız kırılma ve değişim yaşıyoruz. Bu değişimlerden hiç etkilenmeyen olguların varlığına da tanık oluyoruz. Bu bağlamda; pek çok yöntem, model, yaklaşım, teori ve düşünce akımı, günümüzde geçerliliğini ve önemini ısrarla koruyor. ‘Süreklilikler ve Kesintiler’ temasıyla gerçekleştireceğimiz sempozyumda, farklı disiplin ve yaklaşımlardan gelen araştırmacı ve uygulamacılar, iletişim çalışmaları kapsamındaki araştırmalarını ortaya koyacak” dedi.
Sempozyumun ilkinin geçen yıl yapıldığını, her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini aktaran Prof. Dr. Uzunoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesinin girişimleriyle etkinliğin uluslararası boyuta taşındığını söyledi.
İletişim süreçlerinin modern toplumların vazgeçilmez bir parçası olduğuna; siyasi, kültürel, toplumsal ve sektörel alanlarda değişimleri meydana getirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Uzunoğlu, “Deneyimlemekte olduğumuz dijital çağ, yenilikçi yöntem ve bakış açılarını gerektiren yepyeni medya ekolojilerini karşımıza çıkarıyor. Sempozyumda hem yeni süreçleri hem değişime direnen iletişim kanallarını tartışacağız. Sempozyumda sunulan bildirilerden seçilenler, ESCI indekslemesine sahip iki dergide yayınlanacak. Bu nedenle sempozyuma katılacak araştırmacıların http://cida2020.ieu.edu.tr/tr/ adresinden başvurularını yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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