İletişim’de mezuniyet heyecanı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle toplu mezuniyet töreni gerçekleştirilemeyen Malatya İnönü üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sadece dereceye giren öğrencilere yönelik ödül töreni düzenledi.

Törene, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Doç. Dr. Fatma Nisan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış Yılmaz ile öğretim elemanları ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Ahmet Yatkın, fakülte ve bölüm düzeyinde dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Yatkın, en büyük temennisinin öğrencilerin sektörde iyi yerlere geldiklerini görmek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet Yatkın, “Hayatınızda her şeyin gönlünüzce olmasını istiyorum, başarılarınızın devamını bekliyorum. Gittiğiniz her yere iyilikler götürün, güzellikler götürün, dürüstlük götürün, hanımefendilik götürün, anlayış götürün. Çünkü biz farklıyız, çünkü biz iletişim fakültesiyiz, bu toplumun bize ihtiyacı var. Umarım sizlere layık olan yerlere, iyi yerlere gelirsiniz, hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Doç. Dr. Fatma Nisan da, dereceye giren öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara ise Gazetecilik Bölümü olarak ilk mezunlarını verdiklerini vurguladı ve dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış Yılmaz da öğrencileri tebrik etti ve iş hayatlarında öğrencilere başarılar diledi.

Törenin sonunda fakülte birincisi ve aynı zamanda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm birincisi Gözdenur Soyal’a İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, fakülte ikincisi ve Gazetecilik Bölüm birincisi Fatma Pekdemir’e Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, fakülte üçüncüsü ve Gazetecilik Bölüm ikincisi Ümmügülsüm Ak’a Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış Yılmaz, Gazetecilik Bölüm üçüncüsü Eda Nur Baytak’a Doç. Dr. Fatma Nisan ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Üçüncüsü Suna Zaif’e ise Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol tarafından ödülleri takdim edildi.

