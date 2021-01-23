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Ilgaz 2-Yurduntepe'de kayak heyecanı başladı

23.01.2021 19:14 | Son Güncelleme:
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Ilgaz 2-Yurduntepe'de kayak heyecanı başladı

Ilgaz Dağı'nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Kış mevsiminde güzel manzaraların oluştuğu, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz, beyaza bürünen doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Hafta sonu tatilini Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri içinde kayak ve snowboard yapıp keyifli vakit geçirdi.

Çankırı'dan tatil için bölgeye gelen Sadık Doğar, AA muhabirine, Yurduntepe'yi çok beğendiğini söyledi. Doğar, "Sabahtan beri 12-13 kez kaydım. Pist çok güzel, burayı çok sevdim. Oldukça eğlenceli bir yer. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir alan. Herkesin gelip görmesi lazım." dedi.

Ziyaretçilerden Berkan Parçal da "Yurduntepe kayak için çok ideal bir yer. Pist çok uzun, herkese burayı tavsiye ederim. Bugün sezon açıldı, inşallah bol kar olur." diye konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş de bölgede çok güzel manzaraların olduğunu dile getirdi.

Kayak merkezinin uzun pistleriyle dikkati çektiğini söyleyen Keleş, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

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