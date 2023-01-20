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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi yarıyıl tatiline karsız giriyor

20.01.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelenler umduğunu bulamıyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatiline gerilen bugünlerde 3 santimetre civarında kar kalınlığı bulunuyor ancak bu, kayak için yeterli olmuyor.

Kayak yapmak için Ilgaz'a gelenler umduğunu bulamazken, kızaklarıyla gelenler ise kayak pistinden kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Çeşme'den tatil için gelen Atacan Çalışkan, AA muhabirine, bölgede karın çok az olduğunu söyledi.

Kayak yapabilmek ümidiyle geldiklerini belirten Çalışkan, "Üç gündür buradayız. Çocuklar kızaklarla kayıyor. Yarına kadar kar yağışını bekleyeceğiz, olursa değerlendirip tatili uzatmayı düşünüyoruz ama takip ettiğim kadarıyla kar yağışı görünmüyor." dedi.

Geçen yıl bölgede kar kalınlığının 3 metreyi bulduğunu öğrendikleri dile getiren Çalışkan, "Çocuklar kızakla kayıyor. Zaten onun için duruyoruz. Pek umduğumuzu bulamadık ama değişiklik olsun diye şansımızı denedik, bir ümit bekliyoruz." diye konuştu.

Emine Elmas da fotoğrafçılık kulübünün gezisi kapsamında geldiklerini anlatarak, "Çok eğlendik çok güzel geçti ama beklediğimiz kadar kar olmaması bizi üzdü. Biz de kızaklarla kaydık." ifadesini kullandı.

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Kastamonu Ilgaz kar yarı yıl tatili

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