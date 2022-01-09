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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

09.01.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımlı dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Cahit Müderrisoğlu, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'na Samsun'dan geldiğini söyledi.

Kayak merkezini çok beğendiğini anlatan Müderrisoğlu, "Bugün hava rüzgarlı ve sisli, buna rağmen çok güzel. Biz Erzurum, Kayseri gibi kayak merkezlerini de dolaşıyoruz. Buradaki bütün pistleri gezemedik ama manzarası ve ağaçlar çok güzel." dedi.

Öte yandan etkili olan yoğun sis nedeniyle kayakseverlerin zor anlar yaşadığı gözlendi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kayak merkezinde ekipler, kaza yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

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