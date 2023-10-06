Ilgaz Dağı'nda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı

Kastamonu-Çankırı sınırında, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan Ilgaz, sonbaharın tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Baharın yeşili, kışın beyazıyla ziyaretçilerinin dikkatini çeken Ilgaz, sonbaharda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının tonlarıyla doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Sonbaharda dağdaki renklerin harmonisini görmeye gelen fotoğrafçılar, her gün ayrı güzelliğe bürünen Ilgaz'ı karelerine yansıtıyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Kastamonu'nun sonbaharın başkenti olduğunu dile getirerek, "Kastamonu'da sonbahar en güzel Ilgaz Dağı'nda yaşanır. Yaprağını döken ağaçlar, renklerini donanıyor. Diğerleri mevsim, sonbahar sanattır. Sanatın en güzel göründüğü tablolardan birinin karşısındayız. Bu sanat karşısında insanın çok farklı duyguları oluşuyor. Herkesin gelip görmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

