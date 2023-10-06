YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Ilgaz Dağı'nda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı

Ilgaz Dağı'nda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı

06.10.2023 14:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ilgaz Dağı, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlamaya başladı.

Kastamonu-Çankırı sınırında, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan Ilgaz, sonbaharın tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Baharın yeşili, kışın beyazıyla ziyaretçilerinin dikkatini çeken Ilgaz, sonbaharda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının tonlarıyla doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Sonbaharda dağdaki renklerin harmonisini görmeye gelen fotoğrafçılar, her gün ayrı güzelliğe bürünen Ilgaz'ı karelerine yansıtıyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Kastamonu'nun sonbaharın başkenti olduğunu dile getirerek, "Kastamonu'da sonbahar en güzel Ilgaz Dağı'nda yaşanır. Yaprağını döken ağaçlar, renklerini donanıyor. Diğerleri mevsim, sonbahar sanattır. Sanatın en güzel göründüğü tablolardan birinin karşısındayız. Bu sanat karşısında insanın çok farklı duyguları oluşuyor. Herkesin gelip görmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıHatay'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Taşımalı eğitime rağmen hayallerine kavuştularTaşımalı eğitime rağmen hayallerine kavuştular
Kepez’in ‘Otel 74’ projesine ödülKepez’in ‘Otel 74’ projesine ödül
Anahtar Kelimeler:
sonbahar ilgaz dağı

Kastamonu Namaz Vakitleri 6 Ekim Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
12:38
İkindi
15:51
Akşam
18:27
Yatsı
19:47

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Cuma

İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Nisan eczanesi
Merkez
Bilge eczanesi
Merkez
Emin eczanesi
Bozkurt
Küre eczanesi
Kure
Agaoglu eczanesi
Tosya
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.