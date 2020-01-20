YURTHABER
  4. Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı

Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 20.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Ilgaz Dağı'nda zorlu kış şartlarında yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Üzmez, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Karaca, Milli Parklar Daire Başkanı Şeref Dağdelen ve DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ile Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

Daha sonra ekip, Ilgaz Yaban Hayatı Gelişme Sahası'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında zaman zaman yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bu durumun önüne geçmek amacıyla yurt genelinde yemleme çalışması yaptığını vurgulayan Başyiğit, "Yaban hayvanları olumsuz kış şartlarında, karla kaplı alanlarda kendi yaşam alanlarında besin bulmakta zorlandığı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler program dahilinde yemleme yapıyorlar. Biz de Sayın Genel Müdürümüz öncülüğünde Bölge ve Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerimizle Ilgaz Dağı'nda bu çalışmayı yaptık." diye konuştu.

Yaban hayatında bulunan her türlü hayvan için yem bırakmaya çalıştıklarını anlatan Başyiğit, "Yonca, saman, buğday, yeşil sebze, havuç, elma gibi meyveleri bıraktık. Bu yiyecekleri özellikle memeli hayvanlardan, geyik, karaca, ayı için uygun olan yerlere bıraktılar." dedi.

Başyiğit, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'in Türkiye genelinde yemleme çalışmasının aksatılmadan sürdürülmesini istediğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdiGaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi
Tosya Kıstısı tescillendiTosya Kıstısı tescillendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ilgaz Dağı Kastamonu Yaban hayvanları yemleme

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
13:01
İkindi
15:29
Akşam
17:52
Yatsı
19:16

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Köseoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Çınar Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Can Eczanesi
Cide
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Devrekani’de Doğa ve Yaşam Fotoğraf Sergisi açıldı

Devrekani’de Doğa ve Yaşam Fotoğraf Sergisi açıldı

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

Küre’de 600 Yıllık Taş Baskı Hayata Direniyor

Küre’de 600 Yıllık Taş Baskı Hayata Direniyor

Mhp Kastamonu Milletvekili Hayati Hamzaoğlu;

Mhp Kastamonu Milletvekili Hayati Hamzaoğlu;

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.