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Ilgaz Dağı'ndaki kayak tesisi artık yaz aylarında da açık olacak

03.06.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak sezonunun sona ermesiyle kapılarını kapatan İl Özel İdaresine ait Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, bu yıldan itibaren yaz aylarında da etkinlikler yapılacak - Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık: - "Ilgaz Dağı insanların düğün, mezuniyet törenleri, nişan gibi unutulmaz anlarına ev sahipliği yapacak"

ÖZGÜR ALANTOR - Kış turizminin gözde mekanlarından Ilgaz Dağı, yazları da düğün, nişan ve mezuniyet töreni gibi unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sadece kayak sezonunda açık olan Kastamonu İl Özel İdaresine ait tesis, Vali Avni Çakır'ın girişimleri ile artık yazları kapanmayacak. Kış turizminin vazgeçilmez noktalarından Ilgaz Dağı artık yaz aylarında da ziyaretçilerini ağırlayacak ve mutlu anlara ev sahipliği yapacak.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine 3 sezondur faaliyette olduklarını söyledi.

Sönmezışık, bu sene 15 Nisan itibarıyla kayak sezonunu bitirdiklerini anlatarak, "Bu yıl ilk kez yazın da hizmet vermeye başlayacağız. 4 Haziran itibarıyla Ilgaz Yurduntepe Sosyal Tesisleri'ni açacağız. Kışın olduğu gibi yazın da Ilgaz'ımızın en iyi şekilde tanınmasını, hareketlenmesini istiyoruz. Kış turizmi için yapılan yatırımlar sayesinde birçok kişi orayı gördü ama yeşil halini bir çok kişi görmedi." dedi.

Ilgaz'ın insanları cezbedebilecek birçok özelliğinin bulunduğunu ifade eden Sönmezışık, şunları kaydetti:

"Ilgaz sadece Kastamonu için değil, Çankırı için, bölge illeri için çok değerli bir yer. Kendine has florası, havası olan eşsiz doğaya sahip bir yer. Pandemiden sonra halkımızın nefes alması, çocuklarımızın doğayla barışması lazım. Çocukların, gençlerin bölge florasını, yaban hayatını tanıması açısından bu durumu önemsiyoruz. İnsanlar buraya gelip kahvaltı yapıp doğayla iç içe vakit geçirebilecek. Doğa sporları konusunda da sürprizlerimiz olacak."

İnsanların her anında Ilgaz'ın olmasını istediklerini dile getiren Sönmezışık, "Burada sadece yeme içme olmayacak. Mezuniyet törenleri, düğünler, nişanlar ve diğer aktivitelerde yapılabilecek. Ilgaz Dağı'nın eşsiz manzara arasında çok güzel fotoğraflar çıkacaktır. Ilgaz Dağı insanların düğün, mezuniyet törenleri, nişan gibi unutulmaz anlarına ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

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