Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde mart ayında da hafta sonu yoğunluğu devam ediyor.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli zaman geçirdi.

Güzel pistleriyle dikkati çeken Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Ankara'dan bölgeye tatil için gelen Melike Kanadaşı, Ilgaz'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Ankara Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından buraya tatil için getirildik. Güzel bir hafta sonu geçirmek için geldik. Güzel bir ortam, doğası çok güzel, ormanla iç içe. Kış mevsiminde en güzel yerlerden biri Ilgaz Dağı." dedi.

Oğuz Özsoy da Ankara'dan geldiğini belirterek, "Kayak yapmak için geliyoruz. Pist seçeneği az ama oldukça güzel pistleri var. Diğer kayak merkezlerine göre tesis olanakları kaliteli." diye konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Alperen Köse de kayak dersleri için buraya geldiklerini anlatarak, "Hocalarımızla dersimizi Ilgaz'da işlemeye karar verdik. Burası çok güzel bir yer. Dersimizi oldukça verimli şekilde işliyoruz." ifadelerini kullandı.

