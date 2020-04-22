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İlgi artınca, mezar taşı büyüdü

SAMSUN HABERLERİ  | 22.04.2020 16:31 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçtiğimiz günlerde ‘Evde Kal’ yazılı mezar taşına ilgi artınca, mermer ustası mezar taşının daha büyüğünü yaparak Samsun-Ordu Karayolu kenarına koydu.Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde ‘Evde kal’ çağrılarının sık sık yapıldığı son günlerde, evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Çarşamba ilçesinde bir mermer ustası ‘Evde kalın, bize iş çıkarmayın’ yazılı mezar taşı yapmıştı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçtiğimiz günlerde ‘Evde Kal’ yazılı mezar taşına ilgi artınca, mermer ustası mezar taşının daha büyüğünü yaparak Samsun-Ordu Karayolu kenarına koydu.
Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde ‘Evde kal’ çağrılarının sık sık yapıldığı son günlerde, evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Çarşamba ilçesinde bir mermer ustası ‘Evde kalın, bize iş çıkarmayın’ yazılı mezar taşı yapmıştı. Mezar taşının büyük dikkat çekmesi sonrası, aynı zamanda işletme sahibi olan Tarık Gündüz, mezar taşının daha büyüğünü yaparak, işletmesinin bulunduğu Samsun-Ordu karayolu kenarına koydu.
Evde kalmanın önemine dikkat çekmek için böyle bir farklılık oluşturmak istediğini anlatan Tarık Gündüz, “Biz evde kal çağrısına geçtiğimiz günlerde farklı bir boyut yaşatmıştık. Bunu biraz daha büyütelim dedik. Samsun-Ordu karayolu kenarına mezar taşının daha büyüğünü koyduk. Hem yoldan geçen vatandaşlarımıza, hem de seyahat eden vatandaşlarımıza bu yazıyı göstererek biraz daha bir mesaj vermek istedik. Biz farklı bir mesaj vermek istemiştik. Biz işi olmayan vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz. Çok fazla dışarıya çıkılmamasını istiyoruz.” diyerek tüm Türkiye’nin sağlıkla kalmasını dilediğini sözlerine ekledi.

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