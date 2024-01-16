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İlginç kaza: Araç bariyerde askıda kaldı, sürücü olay yerinden gitti

16.01.2024 08:55 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde SUV tipi araç bariyerin üzerinde askıda kaldı. Sürücü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak gitti.

İlginç kaza: Araç bariyerde askıda kaldı, sürücü olay yerinden gitti

Kaza, sabaha karşı Osman Yılmaz Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BKS 824 plakalı Nissan marka SUV tipi araç yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerin üzerine çıkan araç askıda kaldı. Sürücü aracı çıkartamayınca olay yerinden gitti. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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