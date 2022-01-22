YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İlhan Cavcav kabri başında anıldı

İlhan Cavcav kabri başında anıldı

22.01.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlhan Cavcav kabri başında anıldı

Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki törene Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, asbaşkan Muammer Akyüz, genel müdür Ergun Maraşlı ve beraberindeki heyet katıldı.

Niyazi Akdaş, yaptığı açıklamada, onursal başkan Cavcav'ı anarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke futboluna büyük hizmetleri olan duayen başkanımızı ölümünün beşinci yılında anarken; bize bıraktığı emanete layık olmaya çalışıyoruz. Onun Gençlerbirliği sevgisi, bize bıraktığı en büyük emanettir. Bu emanetin bilincindeyiz. Arkasında bıraktığı bu emanete sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki Gençlerbirliği geçmişi başarılarla dolu bir kulüptür. Camia olarak hep birlikte kenetlenip, bu kulübü yeniden Süper Lig'e çıkartmak bizim hedefimizdir. Değerli başkanımız, ölümünüzün beşinci yılında sizi sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu

Ankara Namaz Vakitleri 22 Ocak Cumartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:58
Öğle
13:05
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:24
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.