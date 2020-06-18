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İlhan mahallesine sahil bandı isteniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Erdek ilçesine bağlı İlhan mahallesinde bulunan deniz kenarına vatandaşlar sahil bandı yapılamasını istedi.Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı, Marmara denizine kıyısı bulunun kırsal İlhan Mahallesi’nin Balıkesir Büyükşehir’den, içinde bulunduğumuz yaz sezonunda, ivedilikle giderilmesi gereken ihtiyaçları bulunuyor.

Erdek ilçesine bağlı İlhan mahallesinde bulunan deniz kenarına vatandaşlar sahil bandı yapılamasını istedi.
Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı, Marmara denizine kıyısı bulunun kırsal İlhan Mahallesi’nin Balıkesir Büyükşehir’den, içinde bulunduğumuz yaz sezonunda, ivedilikle giderilmesi gereken ihtiyaçları bulunuyor. Mahalle muhtarı Serdar Alakuş, kışın 500-600 dolayında olan nüfuslarının yaz döneminde 5-6 binlere ulaştığını belirterek şunları söyledi:
“Mahallemize bağlı Büyükova plajı büyük ilgi görüyor. Burası, Kapıdağ’ın denize girilebilen tek gözde bölgesi. Mahallemizin şu andaki en önemli eksiklerinin başında sahil bandı yapılması geliyor. Mahallemizin yüzde 80 geçim kaynağını balıkçılık oluşturuyor. Özel tekneler de dahil olmak üzere mahallemizde 70 dolayında tekne var. Balıkçı barınağımızın mutlaka derinleştirilmesi gerekiyor. Büyükşehir’in önceki aylarda başlattığı ama yarım kalan meydan düzenlemesi tamamlanmalı. Fosseptik kanalı mutlaka elden geçmesi gerekiyor. Okulun bahçesinde yer alan ve burada çocuk parkı da bulunan fosseptik çukurunun bağlandığı kanal artık küçük kalıyor ve sürekli taşıyor. Bu durum da özellikle çocuklarımız için tehlike oluşturuyor” dedi.

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