İlhan Mansız Beşiktaş'a geri dönüyor

3 / 5 Şenol Güneş'in yardımcılığı için konuşulan bir diğer isim de, efsane golcü İlhan Mansız.

4 / 5 Yönetim, Beşiktaş formasını iki farklı dönemde giyen ve kulüp tarihinde unutulmaz bir yeri olan İlhan Mansız ile de bir görüşme gerçekleştirdi.