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İlhan Palut ile Çağdaş Atan, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.12.2020 17:21 | Son Güncelleme

İlhan Palut ile Çağdaş Atan, PFDK'ye sevk edildi

﻿İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, İlhan Palut ile Çağdaş Atan'ın talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildikleri aktarıldı.

Yeni Malatyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüplerinin yanı sıra, Çaykur Rizespor futbolcusu Yasin Pehlivan, Yeni Malatyaspor doktoru Muhammed Hakan Ayaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor kaleci antrenörü Abdullah Kılıç, Demir Grup Sivasspor yardımcı antrenörü Mehmet Bülent Albayrak, Demir Grup Sivasspor idarecisi Faruk Taşseten ile İttifak Holding Konyaspor idarecisi Bünyamin Sarıtaş'ın da çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği belirtildi.

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