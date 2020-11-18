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Ilıca virajı unutuldu mu?

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.11.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kütahya’da, sık sık meydana gelen trafik kazalarının ardından uzunca bir süre gündemde kalıp, sert tartışmalara sebep olan ve ’yeniden yapılacağı’ sözü verilen virajla ilgili 5 aydır herhangi bir gelişme yaşanmadığı belirtildi.Söz konusu virajla ilgili MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmüş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ta mecliste soru önergesi vermişti.

Ilıca virajı unutuldu mu?

Kütahya’da, sık sık meydana gelen trafik kazalarının ardından uzunca bir süre gündemde kalıp, sert tartışmalara sebep olan ve ’yeniden yapılacağı’ sözü verilen virajla ilgili 5 aydır herhangi bir gelişme yaşanmadığı belirtildi.
Söz konusu virajla ilgili MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmüş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ta mecliste soru önergesi vermişti. Aradan aylar geçmesine rağmen Ilıca virajı ile ilgili somut bir adım atılmaması, ’verilen sözlerin unutulduğu’ yönünde değerlendirilmelere neden oluyor.

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