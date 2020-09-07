Ilıca’da Termal Aqua Park heyecanı

Şifalı yer altı suyu kaynakları ile Türkiye’nin termal kentleri arasında yer alan Aziziye’de yeni termal yatırımlar vatandaşa umut oldu. Aziziye ilçesi Ilıca mahallesi sınırları dahilinde yer alan termal otel ve kaplıcalara bir yenisi daha ekleniyor. Ilıca’nın hemen girişinde yapımı planlanan Termal Aquapark projesinin temelleri atıldı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği bulunan tesislerin yüzlerce kişiye istihdam oluşturması öngörülürken bölgede termal yatırımlar anlamında büyük bir eksikliğinde giderileceği belirtildi. Ilıca’da sahip olunan termal kaynakların yatırıma dönüşmesi anlamında büyük çaba gösterdiklerini dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin kentsel dönüşüm çalışmalarının yeni yatırımlara zemin hazırladığını anlattı.

Büyük Yatırımlar Bekliyoruz

Görev süresi boyunca özellikle Ilıca Termal potansiyelinin yatırıma dönüşmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, ilçenin sahip oldu kaynakları her yönüyle değerlendirip ekonomiye kazandırma gayretinde olduklarını söyledi. Başkan Orhan, “Ilıca’da devam eden Termal Aquapark projesi tamamlandığında yalnızca şehrimize değil, Doğu Anadolu Bölgesi’nin tamamına hizmet verecek. Temellerini attığımız bu tesisin tüm Erzurum ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bölgenin en gelişmiş Aquapark projesi, olacak bu yatırımla yüzlerce gencimiz istihdama kazandırılmakla birlikte ilçenin ekonomisine de katma değer sağlayacaktır” diye konuştu.

