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Ilıcalı’dan Kırik buğday üretiminin yaygınlaştırılması çağrısı

ERZURUM HABERLERİ  | 07.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Başkanı Nazmi Ilıcalı, Erzurum yerel buğdayı Kırik buğdayın üretiminin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.Türkiye’de tarımın yaygın olduğu illerde özelliklerine göre yerel buğdaylar olduğunu kaydeden Ilıcalı, “Örneğin Kars’ta Kavlıca buğdayı, Van ve Diyarbakır’da Karakılçık buğdayı, Sivas’ta Zerun buğdayı, Kastamonu’da Siyez buğdayı Erzurum’da ise Kırik buğday vardır.

Ilıcalı’dan Kırik buğday üretiminin yaygınlaştırılması çağrısı

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Başkanı Nazmi Ilıcalı, Erzurum yerel buğdayı Kırik buğdayın üretiminin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.
Türkiye’de tarımın yaygın olduğu illerde özelliklerine göre yerel buğdaylar olduğunu kaydeden Ilıcalı, “Örneğin Kars’ta Kavlıca buğdayı, Van ve Diyarbakır’da Karakılçık buğdayı, Sivas’ta Zerun buğdayı, Kastamonu’da Siyez buğdayı Erzurum’da ise Kırik buğday vardır. Bu buğdayların tadı lezzetli, soğuğa ve hastalıklara karşı dayanıklı olma özellikleri vardır. Ancak bu buğdayların verimi düşüktür. Bu sebeple üretici yerel buğdayları bırakıp ıslah edilmiş tohumlar kullanmaktadır. Bezosta, Odesa, Ekiz gibi. Islah edilmiş tohumların verimi yüksek olsa da Erzurum’da alım fiyatı düşük olduğu için üreticiyi memnun etmemekte üretici buğday üretiminden çekilmektedir. Ekim alanları düşmektedir” dedi.
Uluslar Arası Organik Tarım Üreticileri Federasyonu IFOAM ile yaptıkları projelerde kendilerine yaptığı rehberlik sonucu Yerel Kırik Buğday’a talep bulunduğunu dile getiren Ilıcalı, “İlk organik Kırik buğday satışımız 2020 yılında olacağı için elinde organik sertifikası ile analiz sonucu olan üreticilerin sözleşme yapmak üzere birliğimize gelmelerini bekliyoruz” dedi.

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