YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. İliç’te yargı mensupları için veda yemeği

İliç’te yargı mensupları için veda yemeği

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.06.2020 09:18 | Son Güncelleme

Erzincan’ın İliç ilçesinde görev yapan ve çeşitli illere tayinleri çıkan yargı mensupları için veda yemeği tertiplendi.İliç Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Alper Özdemir, İliç Savcısı Alpaslan Memiş, İliç Asliye Ceza Hakimi Mustafa Koç ve İliç Asliye Hukuk Hakimi Nergis Ulunç için ilçede veda yemeği düzenlendi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde görev yapan ve çeşitli illere tayinleri çıkan yargı mensupları için veda yemeği tertiplendi.
İliç Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Alper Özdemir, İliç Savcısı Alpaslan Memiş, İliç Asliye Ceza Hakimi Mustafa Koç ve İliç Asliye Hukuk Hakimi Nergis Ulunç için ilçede veda yemeği düzenlendi. Programa; Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkan Mustafa Gürbüz, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Program, Kaymakam Hicabi Aytemür’ün konuşmaları ile devam etti. Aytemür, yargı mensuplarına ilçede yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki çalışma hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.
Program hatıra fotoğrafı çekimi ve plaket verilmesi ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Gölcük Yaylası’na konak projesi

Gölcük Yaylası’na konak projesi

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Erzincan Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
02:52
Sabah
04:46
Öğle
12:27
İkindi
16:24
Akşam
19:58
Yatsı
21:44

Erzincan Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Gazi Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesı Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.