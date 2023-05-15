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Ilıdağ Köyü’nün Erdoğan sevgisi, köyden Erdoğan’a 911 oy çıktı

15.05.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da seçim sonuçlarının en çok merak edilen köylerinin başında yer alan Köşk İlçesine bağlı Ilıdağ Köyü’nde oy sayımı tamamlandı.

Ilıdağ Köyü’nün Erdoğan sevgisi, köyden Erdoğan’a 911 oy çıktı

Yaklaşık 20 yıldır Erdoğan’ın en fazla oyu aldığı köyde Erdoğan’a 911 oy çıktı.

AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Köşk’ün Ilıdağ Mahallesi’nde 14 Mayıs seçimlerinde seçmen 4 sandıkta oy kullandı. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, 911 oyla Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yüzde 90 oy alırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 158 oy, Sinan Oğan 35 oy aldı.
Öte yandan Milletvekili seçiminde ise AK Parti’ye 578 oy, MHP’ye 331 oy, İYİ Parti’ye 99 oy çıkarken CHP’ye de 62 oy çıktı.
Her seçimde Erdoğan’ın oyların yaklaşık yüzde 90’nını aldığı köyde 16 Nisan Referandumunda da 1093 oydan 945’ini Erdoğan almıştı.

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