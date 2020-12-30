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Ilık havaya aldanan limon ağaçları çiçek açtı

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.12.2020 12:00 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 21 dereceye çıktığı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde limon ağaçları üzerlerinde meyve olduğu halde tekrar çiçek açtı.Burhaniye’de son günler de düşen yağmurların ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi meyve ağalarını canlandırdı.

Hava sıcaklığının 21 dereceye çıktığı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde limon ağaçları üzerlerinde meyve olduğu halde tekrar çiçek açtı.
Burhaniye’de son günler de düşen yağmurların ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi meyve ağalarını canlandırdı. Ören Mahallesi’nde bulunan portakal ve liman ağaçları da çiçeklenmeye başladı. Bahçesindeki iki adet limon ağacından meyve toplayan Mustafa Devrim, çiçekleri görünce şaşırdı. İlk defa limon ağacında meyve ve çiçeği bir arada gördüğünü anlatan Devrim, bahçedeki güllerinde açtığını söyledi. Bahçesine çok iyi baktığını anlatan Mustafa Devrim; ”Bu sene Burhaniye’de havalar sıcak gitti. Sıcaklık olduğu için limonlarımız da güzel meyve verdi. Bu günlerde havalar ılık gittiği için de üzerlerinde çiçekler açmaya başladı. Biraz yağmur birazda hava ılıman olduğu için meyvelerimiz coştu. Hayırlısı olur İnşallah. Bunları dikeli 6 sene oldu. İlk defa hem limonu hem de çiçeğini bir arada gördüm. İnşallah, dökülmez onlarda meyveye dönerler” dedi.

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