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İlim Yayma Cemiyeti Kütahya Şubesi’nin yeni başkanı İsmail Çağlar Bayırcı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

İlim Yayma Cemiyeti Kütahya Şubesi’nin yapılan genel kurulunda İsmail Çağlar Bayırcı, başkanlığı Mehmet Ali Koyuncu’dan devraldı.Kamu yararına çalışan dernek statüsündeki, Türkiye’nin en köklü ve güvenilir sivil toplum kuruluşlarından olan İlim Yayma Cemiyeti Kütahya Şubesinin yeni Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı genel kurul sonrası yaptığı açıklamada; "Rabbime bize bu çatı altında hizmet etmeyi nasip ettiği için hamt ediyorum.

İlim Yayma Cemiyeti Kütahya Şubesi’nin yeni başkanı İsmail Çağlar Bayırcı

İlim Yayma Cemiyeti Kütahya Şubesi’nin yapılan genel kurulunda İsmail Çağlar Bayırcı, başkanlığı Mehmet Ali Koyuncu’dan devraldı.
Kamu yararına çalışan dernek statüsündeki, Türkiye’nin en köklü ve güvenilir sivil toplum kuruluşlarından olan İlim Yayma Cemiyeti Kütahya Şubesinin yeni Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı genel kurul sonrası yaptığı açıklamada; "Rabbime bize bu çatı altında hizmet etmeyi nasip ettiği için hamt ediyorum. Kıymetli ağabeyim Mehmet Ali Koyuncu’ya ve bugüne kadar hizmet etmiş tüm gönül dostlarına şükranlarımı sunuyorum. Genel kurulumuza katılan tüm misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun. Rabbim bizlere inşallah kendi rızasına uygun hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Önümüzdeki günlerde yapılacak yönetim kurulu toplantımızda, görev dağılımımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Genel kurulda İsmail Çağlar Bayırcı Başkanlığındaki İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ahmet Aydın, Ersen Ersoy, Ahmet Özaltan, Kadir Ovacık, Talha Tekin ve Muhammett Enes Çınar seçildi.

İlim Yayma Cemiyeti Kütahya Şubesi’nin yeni başkanı İsmail Çağlar Bayırcı

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