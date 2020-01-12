YURTHABER
  4. İlim Yayma Cemiyeti ’Özgüvenç’le devam’ dedi

İlim Yayma Cemiyeti ’Özgüvenç’le devam’ dedi

MANİSA HABERLERİ  | 12.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi, 5.

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi, 5. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Şubenin konferans salonunda gerçekleşen genel kurulda 2012 yılından beri başkanlık görevini yürüten Recep Özgüvenç yeniden başkanlığa seçildi.
Genel kurula Şehzadeler Belediye Başkanı ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi üyesi Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, genel kurul delegeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Öncelik eğitim
Divan Başkanlığına Ali Polat’ın seçildiği genel kurul Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Genel Kurulda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, “Manisa Şubemiz 2007 yılında kurulmuş olup, 13 yıldır Manisamıza ve ilimizdeki eğitim çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Manisa Şubemiz bünyesinde 1 erkek yurdu, 1 kız yurdu, 1 eğitim merkezi ve bir de şube merkezi bulunmaktadır. Manisa’daki kız ve erkek yurtlarımızda 300’e yakın öğrenci barınmakta, eğitim merkezimizde yaklaşık 50 öğrenci eğitim almaktadır. Öncelikli çalışma alanımız eğitimdir. Üniversite gençliğinin milli ve manevi değerlerle donatılmasına; yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz başta olmak üzere şehrin gençliğine büyük bir emek harcanmakta, ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Çocuklarımıza ve gençliğimize yönelik yaptığımız çalışmalar aynı zamanda bizlere, alanında iyi yetişmiş, çocuklarımızla doğru iletişim kurabilen, onların eğitimlerini gönüllerine girerek, sevgiyle gerçekleştirebilen rehberler ve öğretmenler kazandıracaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi şuurlu, mukaddesatına bağlı ve işini iyi yapan birer şahsiyet olarak yetiştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda, geçmiş yıllara göre daha fazla çalışmamız ve çok daha güzel işler ortaya koymamız gerekiyor. Onun için birbirimize güvenmeye, kenetlenmeye ve birlikte güzel işlere vesile olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz, duyacağız.” ifadelerini kullandı.
Genel kurulda konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yeniden başkanlığa seçilen Recep Özgüvenç’i ve yönetim kurulu üyelerini kutladı. İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından yapılan faaliyetlerin Manisa halkına, Manisa’da okuyan üniversite öğrencilerine çok büyük katkı sağladığını belirten Başkan Çelik, elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini belirtti.
Recep Özgüvenç yönetimindeki İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi’nin yeni yönetiminde Nadir Teke, Rahmi Volkan Soyumert, Ahmet Sofuoğlu, Seyid Yasin İlban, Mustafa Ali Çipiloğlu ve Mustafa Çelebi yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Tarımsal kuraklık sonrası İl Kriz Komitesi toplandıTarımsal kuraklık sonrası İl Kriz Komitesi toplandı
Turgutlu Belediye Kadın Basket takımı kendi evinde mağlupTurgutlu Belediye Kadın Basket takımı kendi evinde mağlup
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece’yi anlatacak

Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece’yi anlatacak

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı  

Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı  

AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturuldu

AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturuldu

Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Manisa Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:23
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:38

Manisa Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Çınarlı Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Biçer Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Demirci’de Yaban Hayatı Foto Kapanlarla İzleniyor

Demirci’de Yaban Hayatı Foto Kapanlarla İzleniyor

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu’nda Seçim Heyecanı

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu’nda Seçim Heyecanı

Türkiye'nin Tarihi Ve Doğal Güzellikleri Maketlerde Hayat Buldu

Türkiye'nin Tarihi Ve Doğal Güzellikleri Maketlerde Hayat Buldu

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.